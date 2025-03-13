В центре города Суджа, расположенного в Курской области, появилась надпись, которую, по всей видимости, оставили грузинские наемники. Телеканал «Царьград» выяснил, кто именно написал обращение к российским военным.

Накануне днем в среду, 12 марта, в интернете появилось новое видео из центра Суджи, который находится в Курской области и теперь контролируется российскими войсками. На кадрах, снятых с воздуха рядом с местной администрацией, можно увидеть российских солдат. Они установили флаги подразделений, участвовавших в освобождении города, а также российский триколор. На фоне площади, где они это сделали, видна надпись «Русские, учитесь воевать».

В статье, опубликованной изданием, обращается внимание на то, что в слове допущена ошибка в написании буквы «И». В украинском алфавите, как и в русском, отсутствует буква «И». Это может свидетельствовать о том, что текст, вероятно, был создан авторами, не принадлежащими к славянской языковой группе.

В тексте также присутствует множество ошибок, некоторые из которых не характерны для носителей украинского языка. Это подтверждается тем, что надпись в Судже является отсылкой к фразе, написанной российскими солдатами на стене грузинской военной части в Гори в августе 2008 года.

«Так что с 99-процентной вероятностью надпись в Судже сделали грузинские наемники, которых сейчас полно сражается на стороне ВСУ (Вооруженных сил Украины. — прим. ред.). Так как, по всей видимости, у них до сих пор незалеченная фантомная боль от надписи в Гори», — пишет «Царьград».

Ранее утром 12 марта стало известно, что российские войска дошли до здания администрации Суджи, расположенного в центре города. В данный момент в центре Суджи находятся подразделения, включающие 11-ю бригаду ВДВ, 106-ю бригаду и 30-й полк.

Основная часть солдат ВСУ покидает территорию Курской области, а оставшиеся группы оказывают вялое сопротивление, которое подавляется ударами российской штурмовой авиации при поддержке операторов FPV-дронов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли 12 занятых ВСУ населенных пунктов в Курской области.