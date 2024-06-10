Политолог Александр Дудчак считает, что Владимир Зеленский слишком полагается на руководителя офиса президента Андрея Ермака, так как у него больше нет союзников и соратников. Об этом специалист рассказал в беседе с RT .

По словам политолога, Зеленский постоянно просит совета у Ермака, хотя такое доверие не оправдано. Дудчак отметил, что руководитель офиса президента Украины сдастся при первой возможности. Лидера Киевского режима тянут во все стороны, но в случае провала ему никто не поможет.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что Зеленского просто обманывают, создавая видимость того, что все идет по плану «благодаря его мудрым решениям».

При этом ряд иностранных изданий, включая собеседников The Times, уверены, что Андрей Ермак похоронит демократию на Украине. Его считают серым кардиналом и фактически главой государства, который ведет страну на гибель. Именно Ермак советовал Зеленскому уволить Залужного с поста главкома ВСУ. На фоне того, как Зеленский прислушивается к советнику, растет беспокойство у Запада и украинских жителей.

Ранее сообщалось, что Зеленского попросили не давить на НАТО и забыть про продвижение Украины на место кандидата в альянс.