Telegraph: Зеленского попросили не давить на НАТО в вопросе вступления Украины

Президенту Украины Владимира Зеленского настойчиво намекнули, что давить на руководство военного блока и стран-членов НАТО по вопросу вступления страны в Альянс - контрпродуктивно, пишет со ссылкой на источники британская Telegraph.

Как рассказали изданию сразу два неназванных дипломата ЕС, в ходе ближайшего саммита НАТО лидеры Альянса якобы предложат Киеву так называемый «некий мост» к вступлению, но не более того.

«Зеленского попросили не оказывать давление на отдельных союзников, чтобы они еще раз выступили в поддержку четкого графика вступления Украины в ЕС», — отмечает газета.

Согласно полученным британскими журналистами данным, Украина в ближайший год не продвинется на ни йоту в вопросе членства в НАТО. Учитывая противостояние Киева с Москвой, страны-члены военного блока не собираются «быть втянутыми в войну с Россией».

«Пакет поддержки, который в настоящее время обсуждается, подчеркнет способность Украины выбирать свое собственное будущее и продемонстрирует, что путь к членству (в НАТО - прим. ред.) становится короче», — заявили газете источники.

Ранее генеральный секретарь Северо-Атлантического альянса Йенс Столтенберг посетовал, что даже в ближайшей перспективе не может сказать, когда Украина станет частью НАТО.