Политолог Газарян обнаружил британский след в крушении вертолета Раиси

В недавнем крушении вертолета, во время которого погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, вполне может быть замешана Великобритания, считает эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян.

В беседе с URA.RU политолог обратил внимание, что проводимая Раиси политика на полномасштабное сближение с Россией совершенно не вписывалась в западную картину мира, которую постоянно пытаются формировать англосаксы.

«Его смерть может быть выгодна как минимум третьим силам, которые работают на дестабилизации одних игроков против других. Некоторые мои коллеги высказывали позицию, что это могут быть пробританские структуры. Израиль не заинтересован сейчас в повторении атак, потому что нечто подобное может иметь реально катастрофические последствия», — сказал Газарян.

Как отметил эксперт, Раиси с самого начала своего президентства работал над укреплением отношений с Москвой. Именно при нем активизировались контакты Тегерана в БРИКС и ШОС, а также выстраивались на долгосрочной основе партнерские отношения Ирана с Евразийским экономическим союзом.

«Это также не нравится западным столицам. Силы, которые могут осмелиться на подобную операцию, на подобный риск, — это, скорее всего, или Соединенные Штаты, или Британия», — объяснил собеседник агентства.

Напомним, 19 мая в районе ирано-азербайджанской границы разбился вертолет, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси и ряд высокопоставленных чиновников исламской республики. Поисково-спасательная операция осложнялась сложными погодными условиями в виде тумана и дождя, точное место катастрофы удалось установить лишь спустя полсуток. Позднее выяснилось, что в вертолете действительно находился иранский лидер Раиси и он погиб. Вместе с ним разбились и несколько других представителей высшего руководства Ирана.

Ранее депутат Гурулев заявил, что необходимо выяснить, кому было выгодно крушение вертолета с президентом Ирана.