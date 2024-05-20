Депутат Гурулев считает необходимым выяснить, кому было выгодно крушение вертолета с президентом Ирана

По словам члена Комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Гурулева, сотрудничество Москвы и Тегерана продолжится после гибели президента исламской республики Эбрахима Раиси. Об этом сообщает Life.ru .

Он также добавил, что между Россией и Ираном сложились весьма крепкие отношения.

По мнению парламентария, необходимо установить причину катастрофы и то, кто заинтересован в этом, после чего можно делать выводы.

Напомним, вчера в районе ирано-азербайджанской границы разбился вертолёт, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси и ряд высокопоставленных чиновников исламской республики. Поисково-спасательная операция осложнялась сложными погодными условиями в виде тумана и дождя, точное место катастрофы удалось установить лишь спустя полсуток.