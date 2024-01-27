Политолог Марков посоветовал Галкину приехать в Донбасс и «встать на колени»

Российский политолог Сергей Марков призвал бежавшего из России юмориста и шоумена Максима Галкина* приехать в Донбасс и «встать на колени перед народом».

В своем аккаунте в соцсетях эксперт напомнил, что Галкина начали по-немногу и все активнее отменять по всему миру. Накануне стало известно, что артиста не пустили в Индонезию на собственные концерты. Как подчеркнул Марков, против Галкина сыграла его политическая позиция с постоянной критикой России и проводимой ВС РФ СВО.

«То есть Галкину вернулось то, что он, это враг свободы, хочет другим. Справедливо? Галкин! Приезжай на Донбасс. Встань на колени перед народом и проси у него прощения за свою поддержку фашизма и геноцида», — написал Марков.

Ранее сообщалось, что бежавший из РФ опальный комик Галкин нашел новое место для выступления после скандала в ОАЭ и Таиланде.

* — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента