Опальный комик Галкин нашел новое место для выступления после скандала в ОАЭ и Таиланде

Юморист Максим Галкин* был выдворен из ОАЭ и Таиланда, но не отчаялся, а анонсировал новый концерт в другом месте, пишет издание «Утро.ру» .

После отъезда Галкина и Пугачевой с детьми в Израиль, юморист остался единственным кормильцем семьи. Комик колесит по другим странам, опасаясь заглядывать в Россию. Более того, за свои неосторожные русофобские шутки его наказали в ОАЭ, а позже концерты сорвали в Таиланде. Последний утверждает, что отмена выступлений — дело рук самих организаторов.

Так ли это неизвестно, однако теперь артист ищет альтернативу пропавшим концертам. Оказалось, что скоро звезда выступить в Вильнюсе. Анонс он сделал на литовском языке, чем, очевидно, подкупил аудиторию. На этот раз билеты на Галкина раскупили мгновенно.

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*признан иностранным агентом в России.