Политолог Михайлов заявил о схожести терактов в Дагестане и в «Крокусе»

Политолог Евгений Михайлов сравнил теракты в Республике Дагестан и в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об возможных параллелях он рассказал в беседе с RT .

Акция в Дагестане, как предположил политолог, была организована из-за границы. Это первая схожесть с терактом в концертном комплексе. Вторым совпадением можно считать попытку авторов преступления раскачать межнациональную рознь. В случае с «Крокусом» это подчеркнули национальностью вероятных террористов.

«Светский ислам мы всегда приветствуем. Мы живем с мусульманами сотни лет, бок о бок. Но пришлое течение позволяет вербовать террористов и тех, кто будет исполнять указы из-за рубежа. Ну мы знаем, что западные спецслужбы фактически создали многие террористические группировки из фундаменталистов. И поэтому в данном контексте связи очевидны», — объяснил он.

Напомним, что в Дагестане установили личности боевиков, устроивших атаки на храмы и полицейских. Был введен режим контртеррористической операции, который сняли лишь к утру 24 июня.

Ранее сообщалось, что полицейский рассказал, как на его глазах убили коллегу при операции в Махачкале.