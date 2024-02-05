Политолог Суховерхов: Конгресс США не одобрит скандальный проект помощи Киеву

В Америке продолжается противостояние демократической и республиканской партий. Пока Джо Байден добивается одобрения помощи Украине, ряд политиков доказывают, что это «предательство народа». Политолог Константин Суховерхов рассказал сайту KP.RU о низкой вероятности заключения соглашения.

Сенат США уже согласовал двухпартийный законопроект о финансировании на 118,28 миллиарда долларов. Демократы, которых большинство, приняли его слишком быстро. При этом республиканцы недовольны решением из-за существующих внутренних проблем страны. Америка выделит помощь Украине и сектору Газа, а также отдаст часть на безопасность в Красном море. Лишь малая доля уйдет на попытку подавить миграционный кризис — главный бич США. Его как раз создал демократ Байден, отменив или ослабив «трамповские» законы.

Несмотря на предварительное одобрение проекта, его могут не принять из-за раздувшегося скандала между партиями.

«В нынешнем виде конгресс этот документ не одобрит. Лидер республиканского большинства Скализ уже заверил, что законопроект даже не будет вынесен на голосование в Палате представителей», – отметил эксперт Константин Суховерхов.

При этом сторонам выгодны происходящие события, которые оголили главные проблемы партий. Республиканцы заботятся о внутренней ситуации в США, а демократы напоминают им о внешнеполитических интересах. Обе партии давят друг друга этими претензиями, что может сыграть свою роль в грядущих президентских выборах американского главы.

Ранее сообщалось, что Байден выругался в адрес Трампа из-за шуток.