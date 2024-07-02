Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан станет идеальным человеком для переговоров по украинскому кризису. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал политолог Андрей Суздальцев.

Виктор Орбан, как напомнил эксперт, является членом Евросоюза и НАТО одновременно. Он может представлять интересы этих сторон, к нему бы больше прислушивались на международной арене. Известно, что руку помощи протянули также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Турции Эрдоган, что делает вероятность назначения Орбана переговорщиком низкой.

При этом Орбан мог бы стать идеальным кандидатом и действительно поспособствовать мирным решениям. Об этом неоднократно говорил и президент РФ Владимир Путин, предлагая Украине сесть за стол переговоров и выполнить условия. Среди них — освобождение территорий, занятых РФ.

Отметим, что и сам Орбан в открытую предлагал Зеленскому прекратить огонь и вернуться к переговорам. Однако украинский глава его не послушал.

Ранее сообщалось, что киевский режим не в состоянии скрыть потери техники в Миргороде.