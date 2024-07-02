Бывший советник командования ВВС Украины Юрий Игнат подтвердил «определенные потери» техники при ударе российской армии по украинскому военному аэродрому в Миргороде Полтавской области. По словам бывшего депутата украинского парламента Владимира Олейника, в Киеве пытались представить потери как незначительные, но это не удалось. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что в Незалежной уже и прямо говорят о том, что любая попытка скрыть правду не проходит в обществе, в связи с чем власти киевского режима вынуждены говорить полуправду.

По мнению экс-депутата Верховной Рады, жители Украины устали от войны и хотят завершения военных действий.

Он добавил, что в этом как раз и заключается вся правда — необходимо прекращение войны, а не временное перемирие. Россией уже предложены условия мирных переговоров, и для его реализации необходимо проявить политическую волю в интересах народа. А предложение Зеленского вести переговоры через посредников не даст никакого результата.