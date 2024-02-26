Полиция Брюсселя начала силовой разгон акции фермеров

В Брюсселе начались столкновения между правоохранителями и выражающими протест аграриями. По фермерам применили водометы и слезоточивый газ. Об этом сообщил ТАСС .

В брюссельском Евроквартале сейчас проходит встреча министров сельского хозяйства всех государств, входящих в Евросоюз. Фермеры решили выразить свое возмущение той политикой, которая сейчас проводится в данной сфере. Они попытались подойти поближе к месту проведения официальной встречи, но встретились с полицейским оцеплением. В итоге завязались стычки, в ходе которых правоохранители применили спецсредства.

В отношении митингующих был применен слезоточивый газ, а также были использованы водометы. Вода распылялась в щадящем режиме, ей поливали протестующих сверху, пытаясь охладить рвение манифестантов.

Ранее появились сообщения, что протесты польских фермеров против ввоза украинского зерна в ЕС начали принимать забавные формы. Один из протестующих вывесил транспарант, на котором была написана просьба к Владимиру Путину разобраться и с Украиной, и с ЕС. Его обвинили за это в пропаганде «тоталитарного государственного строя».