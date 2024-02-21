В Польше накажут фермера, призвавшего Путина разобраться с Украиной и ЕС

Польский фермер, призвавший российского президента Владимира Путина «разобраться с Украиной и Евросоюзом» в ходе протеста, будет наказан у себя на родине. Об этом сообщило местное издание Wyborcza .

Журналисты напомнили, что данный фермер выступал с транспарантом, призывающим лидера РФ «разобраться с Украиной и Евросоюзом» на протесте на границе Польши с Украиной.

Участвующие в протесте вешали на тракторы большое количество баннеров с обращением к польским и европейским властям. Они также вывешивали гробы, как символ смерти сельхоза в Польше.

На одном из таких тракторов было вывешено, говорившее: «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями». Спереди также был вывешен флаг СССР. Организаторы протеста ранее заявляли, что участники будут самостоятельно нести ответственность за написанное на своих изображениях.

Баннер оказался записан на видео местной полицией. Согласно данным издания, фермер позже получит уведомление из-за «пропаганды тоталитарного государственного строя». Глава польского МИД Марцин Кервинский в социальных сетях заявил, что «полиция и прокуратура примут меры» в отношении данного протестующего.