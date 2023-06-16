Поливальные машины, внимание к близким, специальные комнаты: как в Подмосковье планируют бороться с аномальной жарой

В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары, сообщил Гидрометцентр России. Департамент транспорта столицы в соцсетях пообещал бесплатную раздачу питьевой воды на центральных вокзалах города и на некоторых железнодорожных станциях.

Жара настигла и Подмосковье. Депутат Мособлдумы Николай Черкасов считает, что сейчас стоит усилить информирование населения о правилах поведения на воде и для этого уже ведется очень большая работа.

«Отличным решением, давно практикующимся в Москве и активно перенимаемым некоторыми регионами, в том числе Подмосковьем, можно назвать аэрацию воздуха с помощью поливальных машин. Такая мера находит положительный отклик у населения и всячески поощряется», — сообщил Черкасов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом депутат подчеркнул, что в сложившейся ситуации большую роль играет личная ответственность каждого человека. Важно внимательное наблюдение за своими детьми, друзьями, близкими. Будьте бдительны и вовремя вызывайте помощь, если человеку стало плохо на солнцепеке.

«Мы справимся с жарой – без сомнения. Тем более, она скоротечна», — оптимистично заключил Черкасов.

Депутат Мособлдумы Татьяна Ордынская, в свою очередь, считает, что в период аномальной жары не помешали бы специализированные, хорошо проветриваемые помещения.

«Могли бы помочь комнаты в магазинах и университетах, других учреждениях, куда можно зайти и отдохнуть от жары. Особенно такая мера могла бы помочь пожилым людям. Также можно было бы создать специальный штаб для координации мер по борьбе с аномальной жарой», — предложила собеседница издания.

Ранее в Омске мужчина пытался спастись от жары холодным пивом и получил тепловой удар.