Полковник Чмутин раскрыл, чем Москва ответит на размещение США ядерного оружия в Польше

Как рассказал в беседе с URA.RU рассказал ветеран российских ракетных войск, полковник запаса Юрий Чмутин, поскольку для России угроза подлета ядерного оружия критична по-сути с любой точки Польши, то часть ракетного вооружения России будет непременно перенаправлена на его оперативную ликвидацию.

«Если Польша разместит на своей территории ядерное оружие, это будет прямая угроза России. В таком случае у нас будет перенацелена часть ракетного вооружения для уничтожения этих ядерных сил. Мы по другому расценивать это не будем. У нас рядом находится Калининградская область и в целом угроза подлета с любой точки Республики Польши критична для нас. Поэтому мы все перенацелим», — сообщил собеседник агентства.

Чмутин напомнил, что в мировой политике к настоящему времени прецедентов по уничтожению ядерного оружия еще не было. Но у России нет другого выбора, заключил эксперт.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков предостерег США от появления ядерных бомб в Польше.