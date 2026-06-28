Полнолуние в июне ударит по сну: россиян предупредили о тревожных ночах

В ночь на 30 июня жителей Земли ожидает полнолуние, которое, по мнению астролога Анастасии Грохотовой, может серьезно отразиться на самочувствии и качестве сна. Астрономическое событие произойдет на оси Рак — Козерог, создавая напряженную конфигурацию с Нептуном. В этот период даже здоровые люди могут столкнуться с тревожными сновидениями, частыми пробуждениями и утренней вялостью, а особенно остро реакцию на лунную фазу почувствуют те, кто уже находится в состоянии стресса.

Приближающееся полнолуние, которое астрономы зафиксируют в последнюю ночь июня, обещает стать не просто красивым зрелищем на небосклоне, но и серьезным испытанием для нервной системы. Анастасия Грохотова в беседе с «Известиями» пояснила, что Солнце и Луна в этот раз вступят в сложные взаимоотношения с Нептуном, создавая астрологическую картину повышенной чувствительности.

Специалист предупреждает: сон в эту ночь может оказаться чутким и поверхностным. Сновидения обещают быть яркими, иногда тревожными, а пробуждения — частыми и внезапными. Расслабиться перед сном будет сложнее, особенно если день выдался насыщенным новостями, разговорами или эмоциональными событиями. Утром, вместо бодрости, можно ожидать ощущения разбитости и тяжелой головы, будто отдыха не было вовсе.

Но не только сон окажется под угрозой. В день полнолуния и накануне астролог рекомендует снизить привычную нагрузку. Снижение тонуса, проблемы с концентрацией, повышенная сонливость и реакция на погоду — типичные спутники этого периода. Даже обычный шум или яркий свет могут восприниматься острее обычного.

Особое внимание к своему состоянию стоит проявить тем, кто и без того находится в стрессе, страдает бессонницей или повышенной тревожностью. Грохотова советует в этот период убрать подальше телефон за час до сна, лечь пораньше и минимизировать количество раздражителей.