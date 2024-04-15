Половина месячной нормы осадков выпала в Московской области за сутки

В Подмосковье за сутки выпала половина месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Самые интенсивные дожди зафиксированы в Наро-Фоминске. Там выпало шестнадцать миллиметров осадков, уточнил метеоролог.

В столице выпало тридцать пять процентов от общего апрельского объема осадков. Больше всего влаги попало в осадкомеры в Бутово — тринадцать миллиметров.

Ранее синоптики рассказали, что сегодня в Московском регионе ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер.