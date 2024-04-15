Жителей Подмосковья предупредили о дожде и порывистом ветре в понедельник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха в Подмосковье составит от семи до двенадцати градусов тепла, в Москве — от девяти до одиннадцати градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет юго-западного и западного направлений со скоростью от семи до двенадцати метров в секунду, местами возможны порывы до двадцати метров.

Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот тридцать четыре миллиметра ртутного столба.

Ранее метеоролог Михаил Леус рассказал, стоит ли жителям столичного региона ожидать раннее лето.