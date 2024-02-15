Половина работ по возведению нового образовательного комплекса уже выполнена в поселке Нахабино

В поселке Нахабино городского округа Красногорск продолжается строительство общеобразовательной школы, рассчитанной на 900 мест, со встроенно-пристроенным блоком детского сада для 150 малышей. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Напоминаем, что данный объект возводится с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита и бюджета Московской области. В настоящий момент на площадке задействовано более ста восьмидесяти рабочих, а также четыре единицы техники.

Продолжаются фасадные работы, ведется монтаж инженерных сетей, отделка помещений. А сдать образовательный комплекс в эксплуатацию планируется к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что более семидесяти школ и детских садов откроют в Подмосковье в этом году.