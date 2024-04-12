Половину работ по возведению новой школы уже выполнили в Домодедово

В подмосковном Домодедово на улице Высотная продолжается возведение школы, рассчитанной на 825 учеников. В настоящий момент строительная готовность составляет уже пятьдесят процентов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что данный объект возводится в муниципалитете в рамках национального проекта «Образование». На площадке задействовано сто девяноста рабочих, а также пять единиц техники. Сейчас они ведут работу по кладке внутренних перегородок, устройству кровли и фасада, отделку внутренних помещений, а также монтаж инженерный сетей.

Ожидается, что трехэтажное здание школы будет состоять из учебных кабинетов, лаборантских, универсальных кабинетов начальной и основной школы. Примечательно, что открытие школы запланировано уже на 1 сентября текущего года

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что более десяти домов культуры и детских школ искусств обновят в Подмосковье в этом году.