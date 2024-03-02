Польские фермеры стали брать взятки с украинских дальнобойщиков за свободное пересечение границы

Украинским водителям стала доступна новая опция при въезде в Польшу. Они могут заплатить 1 тысячу злотых протестующим, и спокойно въехать в страну, минуя пробки. Об этом сообщило издание «Страна».

Практически все контрольно-пропускные пункты на украино-польской границе перекрыты протестующими поляками. Фермеры выступают против ввоза в страну аграрной продукции с Украины. Пробки в некоторых местах растянулись на десятки километров, водителям приходится ожидать по несколько дней своей очереди на пересечение границы. Оказалось, что вопрос проезда можно решить при помощи банальной взятки.

«1 тыс. злотых с одной машины и едут без очереди. Первый случай зафиксировали вчера ночью, когда несколько десятков фур пересекли границу», - свидетельствуют сами водители.

Получается, что за эквивалент 250 долларов можно миновать длиннющую пробку и избавить себя от более солидных финансовых потерь. Скандал по этому поводу постепенно начинает разгораться в СМИ.

В блокаде КПП на границе между двумя странами участвуют сотни людей и десятки машин. Они блокируют подъезды к пунктам, не пропуская транспортные средства к границе.