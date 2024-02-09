Больше ста человек приняли участие в блокаде КПП «Медыка-Шегини», который расположен на границе между Украиной и Польшей. Это фермеры взялись протестовать против ввоза в страну украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил Андрей Демченко, сотрудник Госпогранслужбы Украины.

Началась забастовка работников польского аграрного сектора. Об этом сообщил ТАСС. Мероприятие стартовало сегодня, 9 февраля. Первой акцией в ее составе стала блокада пропускных пунктов между двумя странами. Первым же КПП, который осадили бастующие, стал «Медыка», который находится напротив украинского пункта пропуска «Шегини». «Медыку» блокирует около сотни людей и пятьдесят машин.

В то же время пока нет никаких данных о блокаде КПП «Дорогуск – Ягодин» и «Хребене - Рава-Русская», хотя забастовщики ранее обещали, что перекроют движение и через эти пункты. Забастовка должна продлиться месяц, ее окончание запланировано на 10 марта.

Ранее бывший советник президента Кучмы Олег Соскин обвинил соседей Украины в том, что они устроили полную блокаду украинской территории. На этом фоне так называемая «формула мира» Зеленского становится фикцией. Она недостижима, в то же время в распоряжении Киева остается все меньше ресурсов.