Во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск, заявил журналистам в Варшаве, что украинское зерно больше не представляет проблему для его страны.

Он подчеркнул, что поддерживает постоянный диалог с украинскими коллегами и отметил существенное снижение объемов поставок зерна из Украины, что постепенно перестает быть вызовом для Польши.

Польские эксперты подчеркивают, что уровень недовольства польских фермеров, вызванный ранее проблемами с поставками украинского зерна, будет постепенно снижаться в связи с уменьшением объемов поставок.

Напомним, что польско-украинские отношения осложнились в прошлом из-за введения эмбарго на украинское зерно. Однако, согласно заявлениям премьер-министра Туска, ситуация теперь начинает улучшаться, что может смягчить напряженность между двумя странами.

Ранее мы сообщали о том, что по информации Нарышкина, Франция готовит военный контингент для отправки на Украину.