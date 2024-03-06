Польские власти пообещали не пропустить в Варшаву протестующих фермеров на тракторах

Аграрии Польши собрались совершить марш протеста и въехать на тракторах в столицу. Министр внутренних дел Марчин Кервиньский пообещал, что не впустит их в город. Его обещание привело агентство РАР.

Марш должен состояться сегодня, 6 марта. Его задумали в рамках гораздо более крупной, многодневной акции протеста. В то же время министерство внутренних дел имеет собственное мнение по данному поводу. Оно считает, что такое движение сельскохозяйственных машин по столичным улицам противоречит закону.

«Трактора не будут ездить по центру города, потому что есть запрет. Закон будет соблюдаться», - заверил Кервиньский.

Он добавил, что в обязанности полиции входит соблюдение законов. Массовые протесты фермеров начались в Польше еще 9 февраля. Аграрии протестуют против ввоза в страну дешевого украинского продовольствия.

Ранее на фоне польских протестов Мария Захарова обвинила Запад в разрушении мировой системы продовольственной безопасности. Он старательно использует для этого самые различные способы.