Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на странице в интернет- мессенджере прокомментировала инциденты с уничтожением украинского зерна в Польше.

«Может, учитывая, что Варшава в НАТО, Вашингтон перестанет рассуждать о продовольственной безопасности, мнимой ответственности России и якобы спасательной роли Запада в этом вопросе?», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова заявила, что мировую продовольственную безопасности рушит именно Запад. Для этого он использует различные способы: спекулирует на биржах, использует ГМО на украинской почве, заражает земли обедненным ураном, который проникает в почву из британских снарядов, а также уничтожает грузы с зерном.

Ранее министр развития общин территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков на странице в социальной сети проинформировал, что в Польше было уничтожено украинское зерно. 160 тонн агропромышленного сырья шло транзитом в другие страны. Спикер отметил, что ранее уже происходили различные диверсии, в результате которых страдала агропромышленная отрасль Украины. Ответственность за содеянное никто не понес.

«Как долго правительство и польская полиция будут позволять этому вандализму продолжаться?»— написал Александр Кубраков, сопроводив публикацию подтверждающими его слова фотографиями.

СМИ сообщали, что из восьми вагонов неизвестные высыпали кукурузу. Полиция начала расследование. Александр Кубраков обратил внимание, что Украина не нарушала законодательство Польши и выполнила все требования для транзита своей продукции.

Один из участников протеста польских аграриев заявил, что поступил бы также, как неизвестные. Он уверен, что украинское правительство обманывает.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что проезд для зерна из Украины будет по-прежнему запрещен.