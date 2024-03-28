Польские власти признали отсутствие информации о числе находящихся в стране украинских детей

У министерства внутренних дел Польши нет точных данных, сколько именно детей-беженцев с Украины находится сейчас в стране. Такое признание сделал замминистра МВД Мачей Душчык.

По его утверждению, в разных системах зафиксировано различное число несовершеннолетних украинцев, которые сейчас проживают в Польше. При этом цифры могут различаться друг от друга в 2 раза. К примеру, в системе PESEL, которая присваивает индивидуальный код каждому беженцу, числится более 380 украинцев школьного возраста.

«Пособие получают 210 тысяч детей. Сколько их на самом деле в Польше? Мы не знаем», - указал он.

Общее количество украинцев на польской территории также никому не известно.

Ранее глава польской дипломатии Сикорский назвал предлогом для войны с Россией приглашение Украины в НАТО. По его мнению, во время военного конфликта не самый лучший момент принимать одну из воюющих сторон в какой-либо альянс.