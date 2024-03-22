Глава МИД Польши посчитал приглашение Украины в НАТО «предлогом для войны с РФ»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский усомнился в правильности решения приглашать Украину в состав НАТО во время вооруженного конфликта страны с Россией. Своим мнением он поделился в интервью газете Rzeczpospolita .

Спикер уверен, что если сейчас Украина вступит в НАТО, значит, странам придется оказывать военную поддержку Киеву. Получается, что альянс вступит в войну с Россией.

«Если бы Украина была приглашена, и у нее уже были бы гарантии безопасности, это было бы приглашением пойти на войну с Россией. Я сомневаюсь, что общественность в большинстве европейских стран, включая Польшу, готова к этому», — высказал мнение министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Спикер отметил, что Польша еще не определилась будет ли настаивать на обсуждении принятия Украины в НАТО на июльском саммите. По данным МИД Польши никаких планов по оформлению приглашения для членства Киева нет.

Журналист также попросил прокомментировать министра Сикорского возможное назначение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост нового генерального секретаря. Спикер назвал вопрос дискуссионным. Важно понять, как кандидат настроен по отношению к России, как намерен противодействовать в случае угроз со стороны Кремля.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о начале третьей мировой войны в случае отправки войск НАТО на Украину.