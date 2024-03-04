Полтысячи женщин награждены знаком «Материнская слава» и званием «Мать-героиня» в Подмосковье

Четыреста девяносто восемь женщин были награждены знаком «Материнская слава» и званием «Мать-героиня» в Подмосковье. Об этом рассказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

«Это особые награды, которые признают и отмечают труд матерей, которые заботятся о своих детях и вкладывают много сил и любви в их воспитание», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Звание «Мать-героиня» - это самая высокая степень отличия для женщин, которые родили и воспитали десять и более детей. Таким жительницам полагается единовременная выплата в размере одного миллиона рублей.

Знак «Материнская слава» вручают женщинам, которые родили и воспитывают пять и более несовершеннолетних детей, либо детей до 23 лет, которые обучаются очно. При награждении также полагается единовременная денежная выплата, размер которой составляет сто тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки многодетных семей в регионе.