Получить миллион и отдать деньги фронту: художник из Питера продаст картины, «заряженные» на победу

Известный художник из Санкт-Петербурга Алексей Сергиенко готовит для бойцов СВО необычный подарок к 23 Февраля. Он собирается целый день писать картины под звуки военных маршей в Нахимовском училище. Потом работы будут проданы, а полученные средства передадут на нужды СВО.

Зарядить картины духом победы

Старинное военное училище в Санкт-Петербурге давно вызывает интерес у художника. Он считает, что правильное музыкальное сопровождение поможет ему творить. Под музыку он собирается написать как можно больше картин за один день, чтобы выручить с их продажи около миллиона рублей. Предположительно, картин получится около пятидесяти.

«В Нахимовском училище есть отличный оркестр. Таким образом, курсантов я тоже привлеку к этому проекту. Буду рисовать под музыку — заряжу картины энергией, духом победы. Мне кажется, это очень здорово: моряки в форме играют военные марши, а я пишу картины», — поделился Сергиенко с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Техника быстрого рисования

Буквально сегодня художник окончательно договаривается о проекте с командованием Нахимовского училища. Ведь уже завтра в учебном заведении пройдет генеральная репетиция праздничного концерта: 50 нахимовцев будут играть на духовых инструментах в большом красивом зале.

Фото: [ Юлия Резниченко ]

«В этом зале я и буду рисовать, а потом выставлю свои картины на продажу, а выручку отдам «Народному фронту» через «Команду Путина». Пусть средства потратят на благие дела, связанные с СВО», — сказал художник.

На всех картинах будет изображена красная звезда, но фон будет разным.

«Планирую делать и маленькие, и большие картины. Сколько работ получится в итоге, я пока точно не знаю. Кстати, недавно я установил рекорд, став самым быстрым художником в мире. Я нарисовал 1,2 тыс. картин за один день. Есть особая техника, которая позволяет экономить время», — резюмировал собеседник.

Ранее художник-портретист Сергей Марченко провел мастер-класс для школьников в Подольске.