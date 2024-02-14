Художник-портретист Сергей Марченко провел мастер-класс для школьников в Подольске

Известный художник-портретист Сергей Марченко провел мастер-класс для учеников седьмой гимназии в Подольске.

Школьникам также представили работы Сергея Марченко, на которых изображены герои СВО и те, кто трудится в тылу. В работе художник использует только уголь, добытый в Донбассе, а также крафтовую бумагу.

Урок рисования длился около часа. На мероприятие также пригласили маму одной из учениц — супругу военнослужащего из Подольска, который находится в зоне СВО с самого начала спецоперации. В декабре бойца представили к награде «Герой России»

Художник нарисовал портрет супруги военнослужащего. Работу женщина забрала себе на память.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил семью Червяковых, трое сыновей которых сейчас находятся в зоне спецоперации.