Пользователям Hamster Combat назвали пять причин, почему игра в «хомяка» — это обман

Игрокам Hamster Combat объяснили, почему популярный хомяк может быть жестокой ловушкой. Есть как минимум пять причин, которые должны насторожить пользователей. Все они сводятся к одному: на токенах $HMSTR заработать невозможно. Об этом сообщает gorod55.ru в эксклюзивном материале.

Hamster Combat собрал уже 150 миллионов человек, часть из которых просто одержима идеей о легком заработке на кликах по экрану. Однако до сих пор неизвестно, кто разработчик этого вредоносного развлечения, отнимающего у людей самый ценный ресурс — время. Это можно считать первой причиной, которая должна насторожить пользователей.

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Есть еще четыре причины, почему HC может быть обманом:

Постоянные переносы дат листинга (выдачи реальной награды);

Малый шанс на прибыль;

Пампинг монеты;

Реклама на огромной аудитории.

Пользователям вирусного хомяка обещали выдать награды дважды — в мае или июне. Выдача токенов $HMSTR на бирже запланирована на более позднее время, но точных сроков до сих пор нет.

Еще одна причина потерять доверие к игре: искусственный спрос, пампинг монет. Создатели могли намеренно завысить их стоимость. Есть опасения, что пик цены будет достигнут и тогда крупные держатели продадут все разом. Монеты обесценятся, ведь курс $HMSTR упадет, оставив многих пользователей ни с чем.

Насторожить игроков должна прибыль. Если посчитать, то в хомяка играют 1,5 млн людей. Это минимум по 10 долларов каждому. Получается, проект якобы готов выплатить более 1,5 млрд долларов. Сумма действительно огромная, посильная только при поддержке сильных и влиятельных спонсоров. Тем временем игроки выбивают комбо, покупают монеты на реальные деньги и идут до 100 и выше долларов.

Итогом всего этого станет лишь одна прибыль: для ее создателей. Дело в том, что нарастив так быстро большую аудиторию легче продвигать рекламу. В официальной группе часто мелькают предложения подписаться на региональные группы и прочие проекты.

Причин не доверять грызуну возникло достаточно много. Да и кроме обещаний проект не дает никаких гарантий: по этой причине людям рекомендуют чаще подключать свое критическое мышление.

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