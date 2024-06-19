Россияне устремились «тапать» банан вместо хомяка

Очередной денежный кликер появился на просторах игровой площадки Steam. Пользователи, в том числе и из России, стали повально играть в Banana и «тапать» фрукт вместо надоевшего хомяка в Telegram. Об этом пишет udm-info.ru .

Hamster Kombat и Banana похожи лишь по принципу игры. В первом случае игроки нажимают на хомяка и покупают улучшения, повышая счет, который якобы можно будет вывести в криптовлюте. Во втором случае игроки также «тапают» по экрану, но уже получают внутриигровые предметы Steam, которые можно перепродать. И хотя вывести деньги с площадки сложно, полученные деньги пользователи тратят на покупку игр.

Аналогичная игра в Steam - Cat. Кликер с выпадением предметов, который еще не получил широкой популярности, но пытается повторить успех банана.

Что касается конкурента хомяка, то Banana сделан из рук вон плохо. К тому же, счетчик сбрасывается каждый выход из игры. При этом заработать по 30, 50 или 100 евро надеется каждый. Редкой удачей считается получить золотой банан стоимостью в 1000 евро.

Самое необычное, что популярность фруктового кликера в Steam оказалась выше, чем у Counter-Strike 2 и Dota 2 - это были бессменные лидеры площадки.

Отметим, что в России уже известны случаи, когда подростки в надежде получить легкие деньги становились одержимы кликерами. Так, в Тюмени школьник попал в больницу из-за того, что ставил каждые три часа будильники ради кликов.

Ранее глава Лиги безопасного интернета обратила на это внимание и призвала запретить в РФ Hamster Kombat.