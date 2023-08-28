«Помаду ликвидировали с лица»: телеведущая вспомнила самое ужасное первое сентября

День знаний — особенно важный праздник для первоклассников, и многие действительно надолго запоминают это мероприятие. Иногда — отнюдь не в позитивном ключе.

Так было и с телеведущей, автором шоу о преображении «OK.UPGRADE» на телеканале MusicBox Russia Олесей Константиновой.

«Свое самое первое 1 сентября я запомнила надолго. Как и все девочки, я хотела быть красивой и стильной, поэтому встала пораньше и пошла готовиться в ванную комнату. Лето того года было очень жарким, и окна в квартире были открыты настежь», — рассказала Константинова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, поднялся мощный ветер и захлопнул дверь в ванную с такой силой, что защелка упала и заперлась изнутри.

«Мне после наведения марафета пришлось кричать родителям, чтобы скорее открывали свою принцессу. До сих пор помню этот бант и мамину помаду на себе, которую тут же ликвидировали с моего лица», — поделилась теледива.

Однако это, по ее словам, еще не самое интересное. Любопытно то, что спустя много лет сын ведущей буквально повторил ее судьбу.

«В День знаний он, как истинный серьезный мужчина, хотел побыть наедине с собой и случайно заперся — закрыл дверь в комнату, замок сработал в обратном направлении, и открыть изнутри его стало невозможно. Хорошо, что в нашей квартире был заход в комнату через окно на балконе, и мы смогли пройти туда и починить замок», — добавила Константинова.

Теперь, призналась собеседница, в ее семье гадают, что же приключится в этот праздник с последующими поколениями.

Ранее телеведущая Константинова рассказала, кто может заменить Гузееву в «Давай поженимся».