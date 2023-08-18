Телеведущая Константинова рассказала, кто может заменить Гузееву в «Давай поженимся»

Новый сезон шоу «Давай поженимся» на «Первом канале» готовит сюрпризы. В частности, главной свахе страны Розе Сябитовой в помощь дадут нового ведущего, личность которого остается загадкой. Ожидающим премьеры россиянам остается только гадать, кто же это может быть.

Олеся Константинова, автор и ведущая шоу о преображении «OK.UPGRADE», который выходит на телеканале «MusicBox Russia», считает, что Лариса Гузеева в этом проекте смотрелась очень органично.

«Она вписывается в эту программу с ее жизненным опытом, с ее мировоззрением, с резкостью ее ответов и комментариев, которые до сих пор гуляют по Сети. Ее фразы становились народным хитом», — поделилась Константинова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как телеведущая и продюсер собственного шоу, собеседница выразила уверенность, что для привлечения новой аудитории и смены общего образа проекта на роль ведущего необходимо брать совершенно иного специалиста. Желательно мужчину.

«Это может быть психолог, который поможет не только девушкам, но и мужчинам обрести свою вторую половинку, так как это будет взгляд со стороны другого пола. Сегодня в тренде подходить к вопросам брака со стороны психологии и просчитывать все нюансы. Подойти на роль ведущего может, например, Михаил Лабковский. Он жесткий, со своей точкой зрения, известный», — считает Константинова.

Присутствие такого эксперта, по мнению ведущей, серьезно изменит проект и привлечет к нему новую волну внимания, добавит концепции шоу осознанности.

Ранее известная сваха рассказала, с чего начинается брак и как сохранить его крепким надолго.