Помочь ближнему, накрыть стол и никакой работы: выяснилось, как нужно проводить Рождество Христово

Сегодня, 7 января, отмечается один из важнейших церковных праздников — Рождество Христово. Этот день следует провести по-особенному, рассказал настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин (Харитонов).

По его словам, в Рождество Христово категорически нельзя гадать, ругаться и ссориться с кем-либо.

«Если человек работает официально, то тут уж как есть. Но вот специально и по собственной инициативе выходить на работу нельзя, как и заниматься пустыми делами», — отметил священнослужитель в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что касается празднования, собеседник уточнил, что нужно прославлять рожденного Христа.

«Можно ходить в гости, петь колядки, накрывать столы ради Христа. Но самое главное — зайти в храм на службу, помолиться Богу, поблагодарить его за прожитый год и взять благословение на новый. Все-таки наша жизнь зависит от Бога», — объяснил Харитонов.

Также важно в этот день не забывать о ближних, о тех, кому посчастливилось меньше, добавил протоиерей.

«Постарайтесь уделить внимание бедным, сиротам, вдовам, больным. Посетите их, помогите им, подарите подарки. Не забывайте о близких, всех одарите любовью, подарками и заботой», — посоветовал Отец Константин.

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