Заняться хобби: Что рекомендовано делать в период Рождественского поста

28 ноября у православных начался Рождественский пост. В этот период важно не только правильно питаться, но и уделять внимание внутреннему состоянию души.

Клирик Храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой слободе иерей Филипп Ильяшенко рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как правильно держать пост, ведь важно не путать ограничения в еде с диетой. Питание - не единственное, на что рекомендовано уделять внимание, сообщает rosbalt.ru.

Особенности времяпровождения. В период поста важно сохранять спокойствие, бороться с негативом. Стоит добиться внутреннего очищения. В древние времена мужчины занимались мастерством в период Рождественского поста, а женщины - рукоделием.

Современным людям рекомендовано уделить время хобби. Чтение книг или сбор пазлов, шитье или вязание - важно сосредоточиться на приятном деле.

Отмечание праздников. Отказываться от празднования дней рождений или других мероприятий не стоит. Главное - придерживаться особенного рациона и не сильно шиковать. Молодожены могут расписываться, но венчание в пост не проводят.

Некоторые предполагают, что священники откажутся в период поста проводить обряд крещения. Это не так.

В календаре на 2024 год можно отметить праздничные дни, которые важны для православных людей.