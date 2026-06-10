Помощник Путина назвал реформу высшего образования «взбодрением» системы

Изменения в системе высшего образования — это способ «взбодрить» аудиторию, а не результат кризиса. Таким мнением на ПМЭФ с корреспондентом Наука Mail поделился помощник президента России Андрей Фурсенко. Главное, по его словам, — провести реформу последовательно и без лишней напряженности.

Дискуссии вокруг образования возникают регулярно. Каждое поколение оценивает существующую систему критически, но недовольство не всегда требует кардинальной перестройки, пояснил Фурсенко.

«По существу ничего не предложено»

Помощник президента отметил, что общественное обсуждение этих вопросов часто выглядит как политическое мероприятие. Все предложенное, по его мнению, можно осуществить и в действующей системе.

«Взбодрили и взбодрили»

Фурсенко подчеркнул: предпосылок для полноценного кризиса, когда старые механизмы полностью перестают работать, он в образовании не видел.

«Периодически надо взбадривать аудиторию, вот мы и взбодрили», — сказал он, признав, что не знает, будет ли от этого больше плюсов или минусов.

По словам помощника президента, когда можно улучшать без революционных скачков, лучше делать именно так.

«Раз начали — надо завершить»

Фурсенко добавил, что начатые изменения теперь важно провести разумно и довести до результата.

«Мне казалось, что революционной ситуации в изменении системы — когда верхи не могут, низы не хотят — в образовании не было. Но раз начали, то надо разумным образом продолжить и завершить. Это отчасти взбодрение, но отчасти и нервотрепка», — добавил помощник президента.

Ранее стало известно, что Мособлдума приняла закон, который меняет судьбу выпускников 9-х классов, не сдавших ОГЭ.