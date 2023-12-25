«Понимали, что везде опасность»: как российские бойцы нашли мину в неожиданном месте

Взрывные устройства — одно из самых ходовых средств в любом вооруженном конфликте. Даже специалисты не рискуют предположить, сколько может уйти времени на то, чтобы освободить дороги новых регионов от мин. И находятся опасные сюрпризы даже в неожиданных местах.

Как пояснил сапер Тимофей Смирнов, дороги разминируют чаще всего плотным накладным зарядом. Спрятанную мину уничтожают на месте, если находят металлодетекторами или щупами.

«Иногда и предположить сложно, что ВСУ спрятали мину. В Кременной летом были очень твердые, пересохшие полевые дороги, как бетон. Ну что туда можно закопать? Но мы-то понимали, что везде опасность. Нашли тяжелые ТМ-72, которых очень много у украинцев», — отметил Смирнов в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но и бойцы с опытом совершают ошибки. У Тимофея под Красным Лиманом подорвался товарищ, когда разминировал на песочной дороге противотанковую мину.

«В песке очень легко ставить мину. Тот парень копал и просто ее поднял за край. Произошел взрыв. Скорее всего, под «ТМ-кой» стоял фугас. Но бойцу повезло: ТМ-72 не сдетонировала. По сути он остался невредим — там были ожоги, серьезнейшая контузия и почти наверняка будут проблемы со зрением. Но живой!» — удивился везению товарища военный.

Смирнов поразился, когда ему сообщили о произошедшем, ведь сапер поступил вопреки здравому смыслу. Возможно, просто устал.

«Когда мы потом проезжали места, где другие ребята разминировали, под елками вдоль дороги лежали по 50 мин, даже не обезвреженных. Их просто доставали и складывали и детонаторы не повынимали. Видимо, времени не было — иногда противник обстреливает артиллерией в упор, и надо срочно идти», — заметил наш собеседник.

Тимофей вспомнил еще один случай под Кременной, когда саперу повезло. В лесу парень обнаружил растяжку и сходу ее перерезал. Командир очень сильно его ругал, ведь и с другой стороны тоже может стоять датчик цели. Военному просто повезло, что с другой стороны не было гранаты.

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