«В любом случае кто-то подорвется»: российский сапер рассказал, как ВСУ минируют подступы к позициям

Украинцы активно минируют подступы к своим позициям. Делают они это хитро — пользуясь так называемыми отсечными линиями. О том, что это такое, и чем страшны такие ловушки, нам рассказал опытный сапер Тимофей Смирнов.

Когда ставят отсечные линии, в дело идут разные боеприпасы. По словам Смирнова, это смешанный способ минирования.

«Мины расставляют перед позициями для защиты. Либо ВСУ специально отдают позиции, а они оказываются заминированы крест-накрест, растяжками, «лепестками» и минами направленного действия в управляемом варианте», — объяснил сапер СВО корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как отметил Тимофей, такие ловушки ставят на определенной небольшой территории, где выгодно, чтобы зашел противник.

«В это место как бы приглашают врага, а там уже стоят комбинированные разные мины: и друг на друге, и рядом. Словом, не войти, без вариантов. И в любом случае кто-то подорвется. Еще хуже, если среди прочего раскидывают маленькие «лепестки», ведь их очень тяжело обнаружить и их много», — рассказал Смирнов.

Кроме того, как подчеркнул боец, «лепестками» можно минировать дистанционно: ВСУ для этого используют РСЗО «Ураган». Специальный боеприпас ударяется о землю, и из него вылетают десятки крошечных мин. Наступив лишь на одну, солдат остается без ноги.

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