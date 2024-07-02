«Попугай и корзина с грибами»: пассажиры Подмосковья оставили почти тысячу вещей в автобусах Мострансавто

С начала 2024 года жители и гости Подмосковья оставили в автобусах, на автостанциях и автовокзалах АО «Мострансавто» более 900 личных вещей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Самыми распространенными забытыми вещами в июне стали транспортные, банковские и социальные карты, а также солнцезащитные очки. Среди необычных находок в прошлом месяце оказались самовар, попугай в клетке, флейта, пляжный зонт и корзина с грибами. В ведомстве напомнили, что пассажир, который оставил свои вещи в автобусе или на объектах транспортной инфраструктуры компании, может заполнить форму на официальном сайте Мострансавто в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.