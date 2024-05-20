Порядка 20 тысяч подростков планируют трудоустроиться летом на работу в Подмосковье

Более двадцати тысяч подростков планируют трудоустроиться на время летних каникул в Подмосковье. Уже сейчас подросткам доступно около девяти тысяч свободных вакансий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

В ведомстве дополнили, чаще всего подросткам предлагают такие направления работы, как ландшафтный дизайнер, упаковщик и вожатый. Также большое внимание уделяется безопасности таких работ и рекомендуются только проверенные работодатели. С подростком обязательно заключается трудовой договор, а все данные вносятся в трудовую книжку.

Помимо заработной платы юный сотрудник получает и материальную поддержку от центра занятости. Также трудоустройство подростков на летний период помогает в будущем сориентироваться на рынке труда.

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