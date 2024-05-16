Андрей Воробьев навестил пациентов детского хосписа в Домодедово

В этом году подмосковному детскому хоспису в Домодедово исполняется пять лет, напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев, который посетил лечебное учреждение с рабочим визитом, чтобы навестить пациентов и пообщаться с врачами.

«Здесь помогают тяжелобольным детям, заботятся и создают уют для маленьких пациентов. <…> Внутри мы обустроили все так, чтобы ребятам было комфортно, постарались создать уютную атмосферу — сделали игровую, музыкальную гостиную, библиотеку, здесь есть свой домашний кинотеатр, комната со «звездным небом» и бизибордами», — написал Андрей Воробьев в своих соцсетях.

Губернатор напомнил, что областной центр помощи детям был открыт в 2019 году. Учреждение располагается в одном из самых красивых и живописных мест Подмосковья — в усадьбе Пржевальского.

Андрей Воробьев отметил, что в хосписе работает профессиональная команда врачей и волонтеров, которые стремятся наполнить жизнью и теплом каждый день маленьких пациентов. Губернатор поблагодарил специалистов медицинского учреждения за работу и добрые сердца.