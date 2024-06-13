Порядка 200 детей участников СВО в Подмосковье приняли участие в квесте, посвященном правам человека

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская организовала для детей участников специальной военной операции квест на правовую тематику. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Примечательно, что мероприятие, посвященное прошедшему празднику Дню защиты детей, состоялось в детском оздоровительном лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе.

«Все задания были построены так, чтобы дети узнали и запомнили основополагающие права человека, и, конечно, научились работать в команде. У всех участников прекрасные результаты, все большие молодцы», — рассказала Ирина Фаевская.

Квест помогали проводить члены Молодежного совета при Уполномоченном по правам человека в Московской области. Церемонию награждения провела председатель Молодежного совета Светлана Погосян. Из 20 команд, которые участвовали в квесте, первое место заняли 5 команд: «Права и свободы», «Знатоки», «Имеем право», «Полдник», «Легенды». Ребята из команды «Права и свободы» набрали наибольшее количество баллов — 998