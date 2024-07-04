Порядка 30 рабочих ведут капитальный ремонт стадиона «Чайка» в подмосковном Королеве

Строительная готовность стадиона «Чайка» в микрорайоне Юбилейный в Королеве превысила уже семьдесят пять процентов. Об этом заявили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Сейчас строители ведут фасадные и различные монтажные работы, а также осуществляют работы по благоустройству территории и устройству инженерных сетей.

Напоминаем, что данный стадион вместимостью чуть более полутора тысяч человек был основан в 1957 году и уже требовал обновления. Теперь же инфраструктура стадиона «Чайка» соответствует всем необходимым требованиям для спортивных объектов.

Известно, что завершить все осуществляемые ремонтные работы планируется уже в третьем квартале этого года.

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