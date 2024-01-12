Порядка 30 тысяч писем жителей Московского региона доставила Почта Деду Морозу

Каждый год Почта России проводит акцию «Письмо Деду Морозу», которая стартует 1 декабря и длится до конца новогодних каникул. В этот раз к зимнему волшебнику отправились 30 тысяч писем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства госуправления, ИТ и связи.

Отмечается, что свои послания с пожеланиями отправляли не только дети, но и взрослые, проживающие в Москве и Подмосковье. Примечательно, что письма можно было отправить в любом почтовом отделении. Также новогодние почтовые ящики были установлены на городских культурных и общественных площадках.

Каждый день работники Почты сортировали новогоднюю почту и отправляли письма и открытки в резиденцию волшебника, даже те на которых не было написано непосредственного адреса Деда Мороза.

Ранее губернатор Андрей Воробьев исполнил новогодние желания пяти детей в рамках Всероссийской акции «Елка желаний».