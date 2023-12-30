Губернатор Андрей Воробьев уже исполнил новогодние желания пяти детей

Глава Московской области Андрей Воробьев исполнил новогодние желания пяти детей из Подмосковья и ДНР в рамках Всероссийской акции «Елка желаний». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Так, трехлетний Тимофей из Донецкой Народной Республики очень хотел велосипед. В настоящее время мальчик вместе с мамой и бабушкой живет в подшефной Подмосковью территории — п. Седово Новоазовского района. В преддверии Нового года по поручению Андрея Воробьева подарок доставил вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

У Матвея из Ивантеевки, которому 8 лет, заветной мечтой было — проехаться в танке. Его с мамой и сестрой пригласили в Таманскую дивизию и дали возможность прокатиться на легендарном танке Т-80 «Алеша».

«Это необъяснимое ощущение — какого-то драйва, куража, экстрима. Для Матвея — это даже не подарок, а мечта всей жизни! И вот она осуществилась уже в таком юном возрасте. Он тоже хочет стать военным. Правда, пока еще не определился — то ли танкистом, то ли летчиком. Но, думаю, что после сегодняшнего дня он уже на 100% скажет: „Буду танкистом!“, — поделилась мама мальчика Юлия.

В благотворительной акции приняла участие и 14-летняя Арина из Серебряных Прудов, которая так же, как и Тимофей, мечтала о велосипеде. Андрей Воробьев исполнил и ее желание. Мама девочки отметила, что они очень благодарны губернатору Подмосковья, который стал для них добрым волшебником.

11-летний Саша из Богородского округа очень хотел полетать на вертолете. Шар с его желанием губернатор снял с новогодней красавицы в рамках заседания Высшего Совета региона в мастерской управления «Сенеж». И вот, за несколько дней до Нового года мальчик смог попробовать себя в роли настоящего пилота.

«Очень приятно, что мое желание исполнилось! Папа служил в ВДВ, из-за этого у меня появилась мечта прокатиться на вертолете. Когда взлетали, очень приятные эмоции были», — поделился впечатлениями от полета Саша.

А 14-летний Дима из Балашихи получил в подарок от Андрея Воробьева шведскую стенку, о которой давно мечтал. Ее установят в комнате мальчика, чтобы он мог заниматься спортом в любое время.

Ожидается, что в ближайшее время губернатор исполнит еще одно желание — 4-летний Слава из Монино просил у Деда Мороза велосипед.