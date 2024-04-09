Порядка 3,5 млрд рублей предусмотрено в Подмосковье в этом году на обеспечение сирот квартирами

В этом году в Подмосковье планируется выдать более 670 сертификатов, а готовые квартиры получат около 100 детей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Подчеркнем, что наш регион является лидером во всей стране по предоставлению квартир детям-сиротам. Ведь с начала реализации этой губернаторской программы в регионе выдано уже около восьми тысяч квартир для сирот.

Глава ведомства Людмила Болатаева также отметила, что Подмосковье единственный регион, где сертификат на жилье ребенок может получить с 18 лет, в то время как по всей стране условие для получения такого сертификата только с 23 лет. Именно благодаря сертификату у ребенка есть право выбрать квартиру в любом городском округе региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что порядка пятидесяти тысяч человек планируют расселить в Подмосковье в ближайшие годы по программе «Аварийное жилье».