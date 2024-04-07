Губернатор Воробьев: Порядка 50 тысяч человек расселим в ближайшие годы по программе «Аварийное жилье»
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1» отметил, что подмосковная реновация набирает обороты.
Он также подчеркнул, что теперь жителям региона не нужно ждать, когда построится дом, как правило это 18 месяцев, чаще два года. Сейчас достаточно получить сертификат и в любом городе Подмосковья приобрести жилье.
«Но гораздо большая проблема — это ветхое жилье. Наша задача первые 300 тысяч человек максимально быстро расселить. Для этого у нас сегодня заключено порядка 140 проектов реновации. Мы знаем успешный опыт Москвы, мы его используем, безусловно», — отметил в интервью глава региона.