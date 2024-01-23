Порядка 45 млрд рублей выделили на меры поддержки семей с детьми в Подмосковье в этом году

На социальные меры поддержки семей с детьми в Подмосковье в текущем году выделили порядка сорока пяти миллиардов рублей, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Она напомнила, что сегодня президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий на федеральном уровне статус многодетных семей. Документ также определяет для них меры поддержки.

Людмила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба министерства социального развития Московской области, отметила, что в Подмосковье сейчас проживает порядка 110 тысяч многодетных семей, которые пользуются мерами поддержки на тех же условиях, которые определены указом президента.

Речь идет о бессрочном статусе многодетной семьи, если она имеет трех и более детей. Меры поддержки такая семья будет получать до тех пор, пока ребенку не исполнится восемнадцать лет, или двадцать три года, если он обучается на очно.

Многодетные семьи в России получают в том числе льготы по оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг, детям бесплатно предоставляется школьная и спортивная формы, они также бесплатно пользуются общественным транспортом.

В Московской области, помимо действующих по стране мер, есть дополнительные меры поддержки многодетных семей, напомнили в областном Минсоцразвития.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о действующих в регионе мерах поддержки семей бойцов СВО.