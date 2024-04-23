Порядка 50 млн рублей получили жители Подмосковья по соцконтрактам в этом году

Порядка трехсот социальных контрактов заключили в Подмосковье с начала текущего года, половина из них — на открытие собственного дела, сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Как напомнила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, выплата по соцконтракту на открытие собственного дела составляет от 60 до 350 тысяч рублей. Таким образом, с начала года жители региона получили уже порядка пятидесяти миллионов рублей.

Например, житель Егорьевска благодаря социальному контракту открыл столярную мастерскую. На полученные от государства средства он приобрел фрезерный станок.

Оформить социальный контракт в Подмосковье можно дистанционно с помощью регионального портала.

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